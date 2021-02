Le CHR Sambre et Meuse, le CHU de Liège et le GHdC de Charleroi unissent leurs forces pour promouvoir le dépistage du cancer du col de l’utérus, dépistage qui s’est réduit de 25 % ces dernières années, en Wallonie. En Belgique, environ 1 femme sur 100 développera un cancer du col de l’utérus avant ses 75 ans. Chez les femmes âgées de 25 à 44 ans, ce cancer se situe à la 4ème place. « Ce cancer atteint environ 700 patientes belges annuellement avec un taux de guérison n’excédant pas 60%, explique le Pr Frederic Kridelka, directeur du Département de gynécologie-obstétrique du CHU de Liège, porte-parole du projet. « Près de 90% de ces cancers pourraient être évités grâce à un dépistage régulier. »

Le cancer du col de l’utérus est responsable en moyenne de 190 décès par an. Cette mortalité risque d’augmenter si les femmes entre 25 et 64 ans n’ont pas recours au dépistage régulier. Ainsi par exemple en 2008, 643 cancers invasifs du col de l’utérus ont été recensés, 186 femmes sont décédées, contre 235 en 2018 pour le même nombre de cancers détectés. Pour réduire ces chiffres, la prévention est un outil de grande efficacité.

« Malheureusement, il faut constater que, entre 2008 et 2017, le dépistage du cancer du col de l’utérus a reculé en Wallonie de 25%. Le dépistage est pourtant très important et est indolore! Il se réalise par un frottis, chez le médecin traitant ou le gynécologue de la patiente. Nous souhaitons, en cette journée internationale du cancer, rappeler à toutes les femmes qu’elles doivent se faire dépister tous les 3 ans», conclut le Pr Kridelka. Le grand public sera informé et sensibilisé, avec une attention particulière pour les publics plus vulnérables. Une campagne de prévention est en cours de développement et vous sera communiquée quand elle aura été réalisée.