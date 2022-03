À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre l’obésité qui a lieu ce 4 mars, le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse annonce le regroupement de ses deux cliniques de l’obésité du site Sambre (Auvelais) et du site Meuse (CHR de Namur). Ce centre commun propose un trajet de soins adapté à chaque patient. « Afin de lancer ce projet, nos équipes proposent une consultation sans coût pour nos patients ayant été opérés entre 2016 et 2020 afin d’assurer leur suivi », indique le CHRSM

Depuis deux ans, la situation sanitaire liée au Covid-19 a mis de côté bon nombre d’activités opératoires, notamment la chirurgie bariatrique. « Pourtant, les patients obèses sont particulièrement vulnérables face au Covid-19. L’obésité est un facteur de risque pour des formes sévères du Covid-19. La chirurgie bariatrique réduit la comorbidité et minimise donc l’impact d’une infection au Covid-19 mais ce n’est pas tout. Ces opérations ont démontré leur efficacité pour allonger l’espérance de vie et la prise en charge de certains cancers. » explique le Docteur Fadi Maassarani, Chirurgien digestif et général au CHRSM - site Sambre.

Malgré la situation sanitaire, les équipes du CHRSM espèrent pouvoir retrouver une activité opératoire normale. C’est dans cette optique que le centre hospitalier regroupe ses deux cliniques de l’obésité. « Cela permettra aux équipes d’encore mieux prendre en charge les patients et ce, en étroite collaboration avec les médecins généralistes qui sont un relais précieux dans le trajet de soins. Chaque patient pourra ainsi choisir de consulter sur le site Sambre ou sur le site Meuse et son trajet de soins sera parfaitement adapté à ses besoins. »