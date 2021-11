Composé de quatre salles d'opération dernier cri et d'une grande salle de réveil, ce bloc doit permettre d'offrir une meilleure prise en charge des patients. "La numérisation des quatre salles d'opération permet de suivre l'intervention en temps réel mais aussi de collecter l'image et de l'intégrer directement au dossier du patient", a expliqué le CHRSM. "De plus, équipées d'une table standard multifonction, les salles sont adaptées à tout type d'opération."

En prime, la logistique a été revue afin que les chirurgiens et chirurgiennes aient tout à portée de main. En tenant compte de ces spécialistes engagés récemment, la capacité de prise en charge va pouvoir être augmentée de 25%. En outre, la gestion des stocks a été optimisée.

Ce nouveau bloc opératoire s'inscrit dans les huit grands chantiers d'agrandissement et de rénovation annoncés début septembre par l'hôpital. Au total, ce sont 26 millions d'euros qui seront investis au CHRSM dans le cadre du Plan construction 2020-25, coordonné par l'Agence pour une vie de qualité (Aviq).

À terme, l'infrastructure sera complétée par un espace "stérilisation". Le plan prévoit également la construction d'un plateau technique centralisé d'endoscopie et le réaménagement de l'ancien bloc opératoire pour divers usages (salles de gastro-entérologie, vestiaires, bureaux, etc.).