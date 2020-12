Organiser une campagne nationale de vaccination demande de pouvoir compter sur les hôpitaux. C’est dans ce cadre que le CHRSM – site Sambre a été désigné pour devenir un HUB dans le cadre de la vaccination contre le COVID 19. « Concrètement, nous allons coordonner la logistique de délivrance des vaccins entre le fournisseur et 15 maisons de repos et de soins situées dans notre bassin de soins », explique Tom Charlier, Pharmacien chef de service. « Pour ce faire, nous avons commandé un congélateur qui atteint des températures ultra-basses puisque ce vaccin doit être stocké à -70 degrés ! ».

Le Président du CHR Sambre et Meuse, Gilles Mouyard, se félicite de cette nouvelle : « Prendre part à cette grande distribution est un réel plus pour notre hôpital. Nous jouons notre rôle de service public en continuant d’assumer nos responsabilités. Nous collaborons déjà beaucoup avec les Maisons de Repos qui nous entourent et les soutenir en stockant les vaccins qui seront administrés à leurs résidents et sans doute plus tard au personnel est important ».

La première commande de vaccins vient d’être passée et ils sont attendus pour la fin du mois de janvier 2021. D’ici là, un nouveau congélateur et une sonde de monitoring pour contrôler sa température seront arrivés. Au-delà du stockage et de la livraison, l’hôpital gèrera la décongélation minutieuse de ces vaccins. « Il faut encore évidemment que les autorités donnent leur accord pour que ce vaccin soit administré en Belgique et que le congélateur nous soit livré à temps », sourit Gilles Mouyard.