Le CHU UCL Namur et Saint-Luc Bouge comptent fusionner Namur V.D. © D.R.

Le CHU-UCL Namur et la clinique Saint-Luc de Bouge ont l’intention de fusionner. L’information a été rendue publique il y a quelques jours par nos confrères du Journal du Médecin qui ont pu mettre la main sur un courrier interne. Signé par les présidents des conseils d’administration et les directions des deux institutions, ce courrier a été envoyé à leurs cadres, directeurs et médecins respectifs.