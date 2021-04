Les implantations du CHU UCL sont passées cette semaine en phase 2A. Autrement dit, une réorganisation des services en interne pour satisfaire au besoin covid actuel.

Des lits en hospitalisation classique ont été supprimés ou fermés. Exemples ? "Une unité complète en chirurgie et des lits en médecine interne, soit 25 lits au total. Tout le service de gastro-entérologie, 20 lits, qu’on a relocalisé ailleurs dans l’hôpital. Les accès au bloc opératoire ont été impactés avec 2 salles d’opération et 1 salle d’hôpital de jour en moins. Tout ceci signifie que la prise en charge des différents patients sera plus compliquée, mais… qu’il ne faut pas encore être inquiet pour le moment. On saura gérer cette semaine", explique le Directeur Médical du CHU UCL, Benoît Rondelet qui ajoute que les hôpitaux universitaires continueront de remplir leur mission en gérant cette crise en bon père de famille.