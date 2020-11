Le CHU UCL Namur vient de publier une petite vidéo à l’attention des futures mamans. Elle explique ce qui est prévu concernant le port du masque pendant un séjour à la maternité de Dinant ou de Sainte-Elisabeth.

« Il est obligatoire dans nos blocs d’accouchement comme partout ailleurs, pour la maman, le coparent et bien entendu le personnel », confie le docteur Benoît Moons, chef de service Gynécologie-Obstétrique de Sainte-Elisabeth. « A l’étage, nous vous invitions aussi à porte le masque dès qu’un membre de l’hôpital rentre dans votre chambre. Ceci dit, nous sommes conscients qu’un accouchement reste un moment éprouvant physiquement. Il est bien sûr permis que la maman retire son masque si elle en ressent le besoin pendant la poussée. Le personnel prendra alors les mesures de sécurité suffisantes pour se et vous protéger, le plus généralement en portant une visière. En conclusion, le port du masque est recommandé mais ne sera en aucun cas imposé si les conditions ne le permettent pas. Nos soignants s’adaptent aux besoins de la maman. »