C’est via une vidéo publiée sur Facebook que Vivian Audag, le patron du cinéma Caméo à Tamines, a tenu à avertir ses nombreux clients que la réouverture de sa salle était reportée. "Nous n’avons pas de gros films à l’affiche pour le moment. Les deux prochains, Mulan (Le long-métrage d’animation de Disney dont la sortie était prévue en mars) et Tenet (le nouveau long-métrage très attendu de Christopher Nolan) sont reportés au mois d’août. Il est donc difficile de rouvrir en respectant et les mesures sanitaires et le manque de films", a expliqué celui qui a remis ce cinéma en route il y a une douzaine d’années.

Son message est en fait empreint de respect pour son fidèle public. "Des salles rouvrent ce premier juillet avec des films que vous avez déjà vus ou qui sont sortis en DVD ou en VOD. Je n’ai pas envie de jouer la carte de passer des vieux films à six euros, je crois qu’il faut être un peu patient, attendre les nouveaux films et surtout les possibilités pour nous d’ouvrir dans des conditions plus faciles car pour le moment, engager du personnel, engager beaucoup de frais pour respecter toutes les consignes du Conseil National de Sécurité, c’est compliqué".

En effet, suite aux mesures sanitaires, la salle ne peut accueillir que 40 personnes par projection et il faut veiller à désinfecter les lieux après chaque séance ce qui nécessite de nombreux frais qui ne peuvent être totalement couverts avec un public aussi réduit.

Vivian Audag espère rouvrir les portes du Caméo le 22 juillet, si toutefois il a des nouveaux films à proposer et si le respect de l’ensemble des mesures sanitaires peut être garanti.

On sait que pour cet homme qui est tombé dans la marmite du cinéma quand il n’avait que douze ans, l’épreuve n’est vraiment pas facile. Heureusement, tant son public que les autorités communales ont pu lui apporter, de certaines façons, une aide qu’il a appréciée à sa juste valeur.