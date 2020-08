Access-i a été mandaté par le Commissariat général au Tourisme (CGT) afin d’identifier des balades vélo, principalement sur le réseau ravel, qui peuvent être empruntées par tout type de vélo et par des personnes en situation de handicap, à savoir des personnes avec une déficience mentale, auditive, sensorielle ou motrice.

C’est en décembre 2019 qu’un appel à candidatures a été lancé par le CGT auprès des Maisons du Tourisme. Celle du Pays de Herve en Province de Liège et celle de la Vallée de la Meuse Namur-Dinant en Province de Namur ont été sélectionnées afin de faire auditer deux circuits vélo. Les cyclistes en situation de handicap connaissent désormais le niveau d’accessibilité notamment de la ligne 150 (A), le circuit de Fosses-La-Ville - lac de Bambois.

Comme le circuit de Herve-Hombourg, le Fosses-la-ville - Lac de Bambois a récemment été audité par l’Asbl Passe-Muraille et l’ASPH, bureaux d’expertise agréés, et membres d’Access-i. Pour ce faire, la méthodologie vélo a été revue préalablement aux audits avec l’Asbl Tourisme HandBike, afin que l’ensemble des critères répondent davantage aux besoins des personnes en situation de handicap.

Mais ce n’est pas tout ! Les 6 circuits audités dans le cadre de l’année à thème 2016, La Wallonie à vélo, seront prochainement réaudités avec la nouvelle méthodologie afin de fournir une information encore plus précise et complète aux cyclistes en situation de handicap. Parmi eux, le ravel Namur-Dinant

Access-i a pour mission d’évaluer le niveau d’accessibilité d’un bâtiment, d’un circuit ou d’un événement, et d’en informer toutes les personnes en situation de handicap. Véritable référence dans le secteur, notre certification est l’unique outil d’évaluation et d’information sur l’accessibilité. Elle est utilisée par les 6 bureaux d’étude agréés que sont AccessAndGo, ASPH, ATINGO, Plain-Pied, AMT-Concept et Passe-Muraille.