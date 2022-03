Souvenez-vous, Namur était choisie comme première ville-pilote wallonne pour la mise en place du projet « Le Click » lancé par Fost Plus. En guise de test, en septembre le périmètre d’action était volontairement limité au centre-ville de Namur, au centre de Jambes et aux halages de la Sambre et de la Meuse.

Pour rappel, le principe s’appuie sur l’utilisation d’une application pour smartphone qui vise à motiver et à récompenser de manière ludique, avec de la monnaie virtuelle, chaque personne qui ramasse les déchets abandonnés qu’elle trouve en rue ou ceux qu’elle génère en dehors de chez elle.

Concrètement, il suffit de télécharger l’application sur son GSM et, ensuite, de scanner ou clicker avec l’application les déchets trouvés. Une fois ceux-ci déposés dans une poubelle publique, l’utilisateur ou l’utilisatrice récolte des Ucoins pouvant être échangés contre des bons d’achats ou autres extras dans les commerces participants.

À partir du 31 mars, la zone d’action du projet s’étend à tout le territoire de la Ville de Namur afin de rendre notre ville et nos villages encore plus propres. Cette décision d’extension est la suite logique des six premiers mois de test du projet. Elle est une réponse pragmatique afin de rendre l’application plus fonctionnelle et répond à des réalités de terrain très concrètes en terme de ramassage volontaire des déchets.

L’objectif du projet est double : d’une part, « Le Click » permet d’inciter les promeneurs et les promeneuses à rendre leur ville ou village encore plus propre en récompensant leur bon comportement tout en soutenant le commerce local et, d’autre part, cette extension permet de recycler plusieurs tonnes de déchets PMC. En effet, tout le contenu des poubelles publiques est désormais envoyé en centre de pré-tri. Les déchets recyclables sont séparés et recyclés via l’asbl Fost Plus qui prend en charge les coûts de gestion. Ce système de tri s’inscrit dans le cadre de sa stratégie qui vise à doubler la quantité de PMC collectés en dehors du domicile d’ici 2023.

Outre l’amélioration de la propreté publique, cette collaboration a permis de recycler et de valoriser plusieurs tonnes d’emballages PMC et donc d’éviter leur incinération pure et simple. Constat positif également en terme d’économie locale puisque de nombreux commerces participent au projet. Il existe une réelle envie de participer à la propreté de la Ville et de plus en plus de commerçants et commerçantes s’inscrivent dans l’application. Le réflexe du Click est donc acquis : plus de 6.000 Clicks sont déjà comptabilisés pour le centre-ville.

Au niveau de la Ville, on se réjouit de la collaboration positive avec Fost Plus. L’aspect novateur du projet justifie ces évolutions étapes par étapes. L’utilisation de l’application a pris du temps à se mettre en place mais on constate aujourd’hui des utilisatrices et des utilisateurs très réguliers. Charlotte Deborsu, Échevine du Cadre de Vie mentionne : « Nous sommes très satisfaits des premiers résultats. 25 % des déchets envoyés au centre de pré-tri étaient des PMC qui ont pu être recyclés. »