Le club photo Sambre Image de Jemeppe-sur-Sambre organise sa deuxième exposition photos: « Plaisirs Photographiques Partagés » au Centre Culturel Gabrielle Bernard, rue de la Fabrique, 4 à 5190 Moustier-sur-Sambre. Le vernissage aura lieu le vendredi 16 octobre à 19h00.

L'exposition sera accessible les samedi 17 et dimanche 18 octobre de 14h à 20h. L'entrée est libre. Seize photographes du club y exposeront une sélection d’images sur des thèmes variés tels la nature, la rue, le portrait, le passé minier, les paysages naturels ou urbains, les natures mortes. « Les sauvages africains », « Regards croisés », « Charleroi ville fantôme », « Opposite wilderness », « Racines » , « D’une ville à l’autre », « Papillons », « Dinant by night », « La coupe est pleine », « Belles de nuit », « Des arbres et de l’eau », « Esperanzah », « Expressions françaises », « Portraits studio », « Terre anthracite », « Focus Oculi »… Voici les titres évocateurs choisis par les photographes pour vous présenter leurs images : Colette Berger, Pierre Bottin, Emiro Cazzolato, Jean-Marc Ceder, Lemonia Dikeos, Christiane Dorval, Olivier Foncoux, Francis Jacquemart, Guy Jullien, Richard Maucourant, Marc Michaux, Patrick Monroe, Sylvie Moerman, Nathalie Pralle, Julien Wallemacq, Benoît Williot.

Le club, fondé à l’été 2018 par Emiro Cazzolato et Richard Maucourant, est ouvert à tous les amateurs de photographie numérique, du débutant à l’expert. Il permet de partager dans la convivialité et le respect mutuel, les savoir-faire et les expériences tant dans le domaine de la prise de vue que dans les post-traitements. Sa devise: "Photo – Partage – Plaisir". Ses réunions se déroulent le mardi soir de 19h00 à 21h30 dans la salle polyvalente du Centre Culturel Gabrielle Bernard, rue de la Fabrique, 4 à 5190 Moustier-sur-Sambre Infos : .http://www.sambreimage.be/