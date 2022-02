C’est le week-end que tous les patrons de boîtes de nuit, Dj’s et fêtards attendaient depuis la fin novembre. Vendredi, après des mois de fermeture, les discothèques ont enfin rouvert leurs portes. "Cela s’est excessivement bien passé. Il y avait du monde, à la fois vendredi et samedi", explique Michaël Laboulle, gérant de l’Infinity Hall à Naninne. Bilan partagé par son homologue, Marc Ronveaux, patron de l’O-Zone Bar à Onhey et du Moulin de Solière, à Huy. "J’ai ouvert l’O-Zone vendredi de 22h00 à 2h30 et le Moulin de Solières, de 22h30 à 5h00. Le public était au rendez-vous, content de revoir des amis et de retrouver la piste de danse. On n’a pas dû refuser de monde mais on était complet. Ce lundi, on est un peu fatigué", explique le DJ oheytois, soulagé. "Depuis novembre, je n’avais plus touché à mes platines. J’ai même voulu abandonner et changer de secteur. On en a marre d’être la bête noire."

Cette réouverture a dû être préparée en quelques jours, à peine. La décision de rouvrir ces établissements datait du 11 février. "Ces derniers jours, on faisait deux journées en une. C’était assez stressant pour nous car il fallait régler les petits problèmes techniques. Quand le matériel reste inactif pendant un certain temps, il y a toujours bien un moteur grippé, un problème de pompe, de sono, de frigo ou de machine à glaçons. Il a aussi fallu s’occuper du stock", poursuit Marc Ronveaux. Il faut aussi remobiliser le personnel. "On travaille avec une petite équipe de fidèles. Mais j’ai tout de même dû recruter un peu de personnel pour ce week-end de réouverture", embraye Michaël Laboulle.

Sur les pistes de danse, l’ambiance était au rendez-vous. Pas besoin d’en faire de trop pour chauffer les fêtards. "On faisait la file pour rentrer ! Je les ai sentis excités. Cette réouverture était un événement pour les clients. J’avais l’impression que c’était comme un soir de réveillon. Le Belge est festif. Aller en discothèque, c’est comme aller à vélo : ça ne s’oublie pas."

Le milieu de la nuit reste sur ses gardes

Bien que ce week-end a sonné comme un soulagement, il ne fait pas oublier à ces gérants les mois de galère qu’ils viennent de traverser. "Être fermé 22 mois sur 24, c’est un cataclysme financier. Ces 22 mois, ils sont perdus. Certains collègues ont même dû fermer leurs portes", regrette le patron de l’Infinity Hall.

Marc Ronveaux, également président du collectif Wallonie Event, reste quant à lui sur ses gardes. "Quand on a pu rouvrir l’an dernier, j’ai préparé un agenda à quatre mois, réalisé des flyers, booké des artistes et DJ’s. Tout ça a fini à la poubelle. On a raté nos soirées les plus importantes, comme celles la Noël ou de la Saint Sylvestre. Je vais donc avancer mois par mois."

Le milieu de la nuit attend aussi la publication officielle de l’arrêté royal relatif aux conditions de réouverture. "Pour l’instant, le CST est obligatoire et on peut accueillir 70 % de notre capacité d’accueil, 100 % si l’aération est bonne. Mais on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. On doit aussi encore défendre des primes qu’on n’a pas eues. Le combat n’est pas fini", termine Marc Ronveaux.