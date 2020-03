Mais le bourgmestre et les échevins convieront les chefs de groupe de tous les partis élus d’ici à la fin de la semaine

Il y a quelques jours, la ville de Namur avait annoncé que le conseil communal du 31 mars se tiendrait à huis clos et serait retransmis en live sur sa chaîne Youtube ainsi que le site de la ville. On apprend aujourd'hui qu'il n'aura pas lieu. Le conseil communal de mars est finalement annulé.

"Il ne se tiendra ni physiquement, ni virtuellement, au vu des mesures de confinement édictées. Le Gouvernement wallon, ayant reçu les pouvoirs spéciaux hier, s’apprête à créer une sorte de régime de pouvoirs spéciaux à l’échelle communale. Le Collège pourra donc, pour une période limitée et dans les cas impérieux uniquement, prendre les décisions qui s’imposent en lieu et place du conseil. Et tous les délais d’ordre et de rigueur sont suspendus, qu’elle que soit la procédure administrative concernée (pensons aux permis d’urbanisme par exemple), afin de ne pas contrarier la capacité de décision", annonce le bourgmestre Maxime Prévot.

Il ne compte pas pour autant faire passer des dossiers en douce. "Toutefois, pour informer en transparence les forces vives démocratiques du conseil communal, nous convierons les chefs de groupe d’ici la fin de la semaine à une réunion permettant d’exposer le détail des mesures prises au niveau du territoire namurois comme au sein de l’administration communale", indique-t-il.