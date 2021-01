Les élus de 6e primaire arrivent à la fin de leur mandat et laissent leur place à de nouveaux élus de 4e et, ce, pour une durée de 2 ans. Les appels à candidatures sont lancés dans les écoles de l’entité (tous réseaux confondus) qui organiseront prochainement des élections.

Le règlement du CCE prévoit également un siège pour un enfant de 4e ou 5e primaire qui habite Fernelmont mais qui n’y est pas scolarisé. Les projets développés par le Conseil étant destinés à tous les citoyens de la commune, cela permet à un enfant motivé d’y prendre part, même s’il n’est pas élu dans une école.

Intéressé(e) ? Tu as jusqu’au 5 février 2021 pour renvoyer ta candidature à Stéphanie Grivillers, par mail (stephanie@fernextra.be) ou par courrier : FernExtra – Rue Goffin, 2 à 5380 Noville-les-Bois.

Plus d’infos: https://fernextra.fernelmont.be/conseil-communal-des-enfants-cce. Contact : 0499/ 91 81 77

« Fais pas le malin » : des bâches pour plus de sécurité sur nos routes !

A l’initiative du Conseil communal des enfants 2019-2020, en plus de celles posées à l’entrée de plusieurs rues cet été, des bâches incitant les conducteurs à lever le pied ont été apposées dans chaque village de Fernelmont (une par village). La mobilité et la sécurité routière étaient en effet le thème principal du CCE, qui désirait mener plusieurs actions en ce sens.

Sur base du slogan « Fais pas le malin », et avec leur regard d’enfants et d’usagers « faibles » de la route, ils ont ainsi proposé des illustrations et des phrases tantôt humoristiques, tantôt « choc », pour sensibiliser les conducteurs à la vitesse excessive sur nos routes.