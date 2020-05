La vie politique reprend elle aussi lentement son cours. Enfin, à peu près. À Sambreville, les élus communaux se retrouveront en réel, lundi 18 mai, pour débattre d’une septantaine de points après ces quelques semaines d’absence imposées par ce fichu virus.

Mais les retrouvailles se feront en mode privé puisque, suite aux mesures sanitaires prises dans le cadre du Covid-19, cette séance du conseil communal se déroulera en la seule présence des élus. cependant, les habitants de la commune pourront suivre les débats sur la chaîne Youtube de l’administration communale.

C’est un enseignant de l’Académie des Beaux-Arts de Sambreville qui organisera la captation des débats. "Nous avons lancé un appel d’offres public, explique le directeur général de l’administration Xavier Gobbo. Un professeur artistique nous a fait la meilleure proposition, il opérera avec l’aide des techniciens de notre théâtre et ce, jusqu’en septembre." La diffusion se fera en direct. "Un arrêt du Gouvernement wallon apporte un peu de souplesse quant à la publicité des débats, explique le directeur. Mais pour que les votes ne soient pas entachés d’irrégularité, il est obligatoire que ceux-ci soient diffusés en direct. On aurait pu ne diffuser qu’un enregistrement sonore en direct mais nous avons préféré la formule de diffusion complète, plus agréable pour les citoyens."

Le bourgmestre Jean-Charles Luperto se dit heureux de retrouver l’ensemble des élus. "Je me réjouis que la vie démocratique reprenne tous ses droits. Avec une grande première et un conseil retransmis sur notre chaîne Youtube, ce qui est une ambition que nous nous sommes fixée pour la présente législature en équipant la salle du conseil d’un matériel de captation de qualité". Le projet est en effet en cours d’étude au BEP (Bureau Économique de la Province de Namur).

Lundi ce sera donc un test en situation réelle. Avec une possibilité, à terme, d’intéresser plus de monde aux travaux des élus locaux.

Patrick Lefèbvre