Depuis ce lundi 13 juin, un véhicule (Ndlr : une Renault Zoé électrique) équipé de caméras ANPR (" Automatic Number Plate Recognition" pour "reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation") circule en ville. Grâce à des caméras fixées sur son toit, cette voiture intelligente sillonnera désormais les zones réglementées de stationnement et effectuera un contrôle systématique des voitures stationnées afin de détecter celles qui ne seraient pas en règle. "Elles scannent la plaque pour s’assurer que le stationnement a bien été payé ou que la voiture dispose d’un droit de stationnement valide. Après traitement des informations, les propriétaires des véhicules n’étant pas en possession d’un titre de stationnement valide recevront une redevance", indique la Ville.

La scan-car permet un contrôle plus efficace des zones réglementées grâce à un rendement possible de 1.200 contrôles par heure, contre environ 400 contrôles par jour seulement pour un(e) agent piéton. "Elle peut donc parcourir les zones bleues et à horodateur plusieurs fois par jour. Une véritable révolution quand on sait que le contrôle des zones bleues, de par leur multiplication et leur étendue, était devenu difficile depuis quelques années. Désormais, ces zones bleues pourront être agrandies sans perturber le contrôle des autres zones réglementées."

La Ville précise que cette scan-car ne remplacera toutefois par le contrôle humain réalisé par le service Gestion du Stationnement. "Ce service restera d’application car certaines infractions et droits de stationnement ne seront pas détectés par la scan-car. Le traitement des infractions relevées par la scan-car sera effectué par des agentes et agents assermentés. D’un point de vue emploi, la Ville n’engage pas de personnel supplémentaire et ne supprime pas de postes avec l’apparition de la scan-car. Il s’agit ici d’un renfort technologique."

Prédire et quantifier le stationnement

À terme, la scan-car permettra à la Ville de recueillir et de diffuser de précieuses informations anonymes relatives aux pratiques de stationnement. Grâce aux données collectées, il sera possible de prédire et quantifier le stationnement disponible sur l’espace public par quartier ou par rue en fonction de la période de la journée. Ces données permettront aussi de caractériser le type de stationnement dans chaque rue en fonction du moment de la journée et de mener des actions de sensibilisation pour une meilleure utilisation de l’espace public.

Si la scan-car a commencé son activité dans la capitale wallonne ce lundi, la cartographie des emplacements de stationnement doit encore être mise à jour et des vérifications effectuées. Aucune redevance ne sera donc réclamée via ses caméras ANPR avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que les tests nécessaires soient effectués.