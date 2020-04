Un juge namurois a prononcé une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la maman qui avait refusé de rendre les enfants au papa.

Alain (prénom d'emprunt) est soulagé: son ex-femme ne pourra plus retenir les enfants pendant sa semaine alors qu'un jugement de garde alternée a été rendu l'année dernière. Un juge namurois a atteste de l'extrême urgence dans son cas et condamné la maman des enfants à une astreinte de 1.000 par jour pour "non respect des modalités d'hébergement des enfants". La maman avait invoqué le confinement et le crise du coronavirus pour garder les enfants chez elle et présenté un certificat médical qui mentionnait que les enfants devaient rester chez leur mère. Un certificat que le juge a qualifié "de complaisance".

L'affaire est toute récente: le vendredi 10 avril, alors qu'il devait aller chercher ses deux plus jeunes enfants chez son ex-compagne, Alain reçoit un message. "Mon ex m'informe qu'ils sont tous deux sous certificat médical et qu'elle ne les laissera pas passer la deuxième semaine des vacances de Pâques à la maison alors qu'un jugement le prévoit".