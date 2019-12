C'est à hauteur de l'écluse d'Auvelais que le sexagénaire disparu ce week-end aurait été retrouvé

Ce dimanche, le parquet de Namur faisait état d'une disparition inquiétante. Ilias Vrionis, un sexagénaire de Velaine, avait disparu de son domicile avec son vélo de couleur verte. Mauvaise nouvelle: ce matin, un promeneur aurait découvert son corps à hauteur de l’écluse d'Auvelais, selon nos confrères de l'Avenir.

Le témoin involontaire de la scène a vu un grand corps flotter et a appelé les secours. Il a fallu l'intervention des plongeurs de la zone Val de Sambre pour ramener le corps sur la berge. Il fait peu de doute que ce soit la dépouille d’Ilias Vrionis, cet habitant de Velaine disparu entre vendredi soir et samedi midi. Une autopsie devrait être réalisée pour déterminer les causes du décès.