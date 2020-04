Le Jeune Ballet de Namur avait déjà jeté l'éponge en février , quelques mois après le décès de sa fondatrice Patricia Zwolinska.

Les cours de danse ne reprendront pas à Petrouchka. "La situation financière précaire de l'asbl nous avait déjà amené à stopper les activités du Jeune Ballet de Namur. La situation sanitaire actuelle et la grande incertitude sur les activités à l'avenir n'augurent rien de bon quant à la fréquentation des cours à la rentrée de septembre. C'est donc à regret que nous fermons également "l'École de Danse et des Petits Rats de Petrouchka" tout en remerciant les élèves et les parents qui nous ont fait confiance pendant plus de trente ans", communique André Dubuisson, administrateur délégué de l'asbl Groupe Petrouchka.

En septembre 2018, on apprenait la disparition de Patricia Zwolinska, directrice artistique et fondatrice du Jeune Ballet de Namur. En 1986, sous l'égide de l'échevinat des sports de la Ville de Namur, elle ouvrait un cours de jazz et de Barre à terre qui deviendra L'Ecole de Danse et des Petits Rats de Petrouchka dont elle assurait la direction artistique et une partie des cours.

Avec les plus grandes des cours du conservatoire, elle formait une petite compagnie sous le nom de La Jeune Compagnie Petrouchka qui va petit à petit se structurer sous forme d’une compagnie de danse semi-professionnelle qui deviendra le Jeune Ballet de Namur en 1990 et elle en prendra la direction artistique. Le JNE a mis fin à ses activités après un peu plus de trente-quatre ans au service de la danse et de la culture namuroise.