Des renforts et une aide nécessaires : 5 décès ont été enregistrés à la maison d'Harscamp où 40% du personnel est absent.

Le CPAS de Namur réitère son appel à couturier(e)s pour la réalisation de surblouses lancé vendredi. Si vous souhaitez aider, une seule adresse : couture@cpasnamur.be

"Nos matières premières arriveront au fur et à mesure dès ce début de semaine mais les besoins sont déjà bien présents...Si vous disposez de tissus, fil, anciennes chemises de nuit, blouses d’hôpital, tabliers type (labo), …, contactez-nous. Vous pouvez aussi nous les déposer au CPAS de Namur : rue de Dave, 165 à 5100 Jambes. La semaine, le CPAS est ouvert de 8h00 à 12h00. Il existe une vidéo pour la réalisation de ces surblouses. La voici : https://youtu.be/n8-z6CDlBjw. Ces gestes nous permettent de tenir le coup dans un contexte bien difficile pour un grand nombre de personnes."

Le CPAS de Namur recherche aussi du personnel soignant, en ce compris des étudiants, disposant du visa pour commencer le plus vite possible. Contactez le Département des Ressources Humaines du CPAS : grh@cpasnamur.be.

Des renforts et une aide d'autant plus nécessaires que les maisons de repos du CPAS de Namur sont frappées de plein fouet par l'épidémie de Coronavirus. L'Avenir rapporte en effet 2 cas avérés au home Saint-Joseph de Temploux, alors que 4 membres du personnel ont été touchés et écartés. La situation est plus compliquée encore à la maison d'Harscamp, toujours selon L'Avenir. En tout, 5 personnes y sont décédées du virus, 9 sont contaminées et 40% du personnel est absent.