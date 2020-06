La province de Namur, le BEP et BEP Expansion Économique ont très tôt créé une task force pour réfléchir à l’après-Covid. Outre le Directeur général du BEP Renaud Degueldre, on y retrouve le Député-Président du Collège provincial Jean-Marc Van Espen (MR), Stéphane Lasseaux (CDH) et Jean-Marie Cheffert (MR), respectivement présidents du BEP et de BEP-Expansion Économique. Trois personnalités qui avant tout, tiennent à remercier les équipes du BEP pour l’excellent travail réalisé durant la crise tout en poursuivant leurs actions traditionnelles.

Des politiques qui ont très vite été sensibilisés au cri d’alarme du secteur Horeca. "Les cafés, restaurants ont fermé dès la mi-mars en même temps que les autres commerces mais sont les derniers à rouvrir leurs portes et encore avec de fortes contraintes. Ils sont aussi restés longtemps dans l’expectative quant à la date et les conditions de reprise de leurs activités. Jusqu’à ce mercredi, ils sont restés confrontés à un grand point d’interrogation", explique Jean-Marie Cheffert.

Raison pour laquelle un fonds de deux millions d’euros a été dégagé pour ce secteur et pour celui du tourisme. Avec cette somme d’argent, les entrepreneurs pourront, par exemple bénéficier d’un prêt sans intérêt, remboursable à partir de 2021, avec des conditions exceptionnelles "Leur prêter de l’argent et les obliger à rembourser à partir du mois prochain, c’était leur ôter une possibilité de relance de leur entreprise. Il faut leur laisser le temps de reconstituer leurs réserves", explique encore l’ex-bourgmestre de Cine y .

Mais de la réflexion sur le secteur Horeca, l’évolution s’est faite vers l’ensemble des indépendants, a expliqué de son côté Stéphane Lasseaux. " Dès le début de la crise, nous avons eu des discussions avec Renaud Degueldre. Nous avons géré différents aspects de la crise elle-même tout en réfléchissant à la préparation de l’après".

Jean-Marc Van Espen a tenu quant à lui à mettre en évidence la capacité des pouvoirs locaux à prendre des mesures rapides face à certaines carences….

