Le week-end dernier, la Maison du Tourisme Explore Meuse était présente au salon Bike Brussels afin de promouvoir ses deux grandes véloroutes, l’EuroVélo 5 et l’EuroVélo 8, auprès du grand public, des opérateurs touristiques et des professionnels du vélo.

Car depuis quelques années, le cyclotourisme à la cote. "Nous avons totalement refait notre carte des itinéraires en tenant compte de la praticabilité des gares à vélo. On constate que de plus en plus de personnes prennent le train avec leur vélo pour voyager. Et nous avons beaucoup de gares sur notre territoire… Des ronds oranges et rouges avertissent d’obstacles présents en sortie de gare. Lorsqu’ils sont verts, tout est praticable", précise Emilie Goffin.

Certains cyclotouristes optent pour des voyages itinérants plus longs qu’ils ont eux-mêmes élaborés. Mais d’autres sont demandeurs de plus petites sorties, familiales, faciles à faire sur une seule journée. Pour ce public, six boucles à réaliser au départ du RAVeL et téléchargeables grâce à un QR code figurent sur cette carte : les boucles de Maredsous (30km), de la Lesse (19km), de Fernelmont (36km), d’Andenne (30km), de Mettet (38km) et, enfin pour les plus sportifs, celle des trois RAVeL (92km).

Les gîtes, hôtels, restaurants et attractions touristiques labellisés "bienvenue vélo" sont par ailleurs répertoriés sur ce document. Ils sont 62, tout de même, à offrir un endroit avec services et équipements adaptés aux cyclistes.

La Province de Namur a également compris l’enjeu que représente le cyclotourisme. Raison pour laquelle elle développe son réseau points-nœuds, système de fléchage d’itinéraires cyclables, déjà bien présent en provinces de Hainaut et de Liège, notamment. Chez nous, le nord, l’est et une partie du centre de la province en sont totalement démunis.

Le 23 avril, un tronçon de 25,68km (365m D +) sera inauguré à Beauraing. Actuellement, le réseau namurois comprend 421 points-noeuds pour un total de 2.094km.