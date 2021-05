Vendre de la drogue n’est pas sans risque, Frédéric l’a appris à ses dépens. Le 15 avril 2017, il devait réaliser un deal de cannabis pour une connaissance. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, dans son véhicule. "Le client qui est arrivé n’était pas celui qui était prévu au départ. Je le connaissais de réputation et celle-ci était loin d’être bonne. Je lui ai demandé de voir l’argent avant d’aller chercher de la drogue. Il n’en avait pas. Il a sorti un couteau et me l’a mis sous la gorge. Je suis sorti du véhicule et il m’a donné deux coups dans le dos." Blessé sérieusement, Frédéric sera hospitalisé pour un pneumothorax et conserve des séquelles physiques et psychologiques de la scène.