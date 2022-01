Le PTB, par l'intermédiaire du conseiller communal Thierry Warmoesa souhaité faire inscrire un point relatif au décès d'un sdf dans un abribus de la place de la Station rue mardi à Namur lors du conseil communal qui se tiendra ce mardi.

"Vincent avait dans les 60 ans et avait été menuisier ébéniste. C’est-à-dire, un humain comme nous tous, un homme qui a eu un métier, mais que le vie a amené à la rue. Il y vivait depuis 8 ans déjà." Et de revenir sur les circonstances du drame, un décès par hypothermie. "La RTBF écrit « Désabusé par des années de rue, Vincent était résigné et nous avait confié "vouloir mourir tranquillement" » Ça en dit long sur son état de détresse et celui, sans doute, de nombreuses autres personnes habitant notre ville.Vincent avait déclaré publiquement ne pas vouloir aller à l’abri de nuit. Il aurait réitéré son refus aux travailleurs sociaux de la Ville la veille de son décès. Pour quelles raisons ? « Le premier jour où j’y suis allé, on m’a volé mon portefeuille ; le deuxième jour, mon téléphone… », voilà l’explication qu’il a donné. Se pose donc la question de la sécurité à l’abri de nuit. Ainsi que celle de l’accueil, des règles et des horaires. Par exemple, qu’en est-il des animaux de compagnie ? Les femmes sont-elles maintenant en sécurité à l’abri de nuit ? Il faut oser faire le constat qu’une partie des personnes vivant à la rue n’a pas confiance à l’abri de nuit. En connaît-on les raisons ? Comment peut-on y remédier ? Comment restaurer la confiance ?"

Le conseiller posera d'autres questions au conseil communal : "Vincent était connu des travailleurs de terrain de la Ville et avait été vu la veille de son décès. Mais les équipes sont-elles suffisamment en nombre pour s’assurer un contact au moins journalier avec chacun et chacune lors des maraudes par temps froid ? Plus largement, le 20 avril 2021, notre Conseil Communal a adopté à l’unanimité la Charte « fin du sans-abrisme » portée par le Relais social urbain namurois et ses partenaires. Nous l’avons toutes et tous également signée. En le faisant, tous les chefs de groupe se sont engagés à ce qu’il n’y ait plus aucune personne à la rue sur le territoire de notre Ville en 2030. Où en sommes nous dans sa mise en oeuvre ? En particulier, où en est-on avec le programme de relogement Housing first, qui a fait ses preuves au niveau international et qui est, pour la Ville, le principal moyen pour sortir les gens de la rue. Pourquoi la Ville n’a-t-elle toujours pas recourt à la réquisition d’immeubles ou de logements vides au lieu de seulement les taxer et laisser libre cours à la spéculation ? Enfin, les associations qui se battent au quotidien pour sortir ces personnes de la rue, sont-elles suffisamment soutenues par la Ville ?"