Il y a des sujets de discussion qu’il vaut mieux éviter lorsqu’on est à table. Y compris lorsqu’on est en famille. Ce n’est pas ce Namurois qui dira le contraire. Son demi-frère et lui se sont bien chauffés lors d’un diner le 7 avril 2018 à Yvoir. Au point d’en venir aux mains. Un an de prison avec sursis probatoire a été requis à son encontre. "Ma mère et moi étions invités chez lui. On a discuté d’islamisme à la suite d’un sujet passé au JT. Je suis musulman mais loin d’être pratiquant à 100 %. Il a tenu des propos racistes à mon égard, des choses inimaginables", a expliqué le prévenu.

À partir de ce moment, les versions divergent. "Ma mère a été prise de panique et s’est installée dans le fauteuil. Je suis allé la voir pour qu’on quitte les lieux. Mon demi-frère a alors pris une arme et m’a braqué avec. En quittant la maison, il m’a porté deux coups de crosse à l’arrière de la tête. J’ai réagi en portant un ou deux coups mais je ne l’ai pas étranglé", a précisé le prévenu cité qui a aussi dégradé son véhicule en quittant les lieux.

Lors de son audition par la police, le demi-frère a quant à lui déclaré avoir subi une véritable agression. Le prévenu l’aurait frappé avec une tortue en pierre, lui aurait cassé deux bouteilles de vin sur la tête et aurait aussi voulu le cogner avec un vase. Il aurait réussi à se saisir d’une arme pour se défendre. "Or, quand la police est intervenue, il ne présentait qu’une petite rougeur au visage. Il faut rester sérieux", a plaidé la défense, demandant une suspension simple du prononcé. Jugement le 9 mars.