Le printemps et la météo de ce début de semaines font sortir le Domaine des Grottes de Han de son hibernation. L’occasion pour les futurs visiteurs de découvrir les nouveautés de ce début de saison.

À commencer par les naissances. "Un petit aurochs est né en début de semaine. Plusieurs bébés mouflons ont également été observés. D’autres naissances sont attendues dans les semaines à venir", explique Magali Nicolaï, responsable communication au Domaine. Le Parc vient également d’accueillir un petit renne forestier. "Un mâle de moins d’un an : Tikari. Il est arrivé à Han-sur-Lesse suite à un échange avec le Gaiazoo de Kerkrade, aux Pays-Bas. Le Domaine participe à la sauvegarde de l’espèce en accueillant des jeunes mâles jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte et qu’ils soient capables de se reproduire. Ensuite, ils sont transférés dans un autre parc animalier afin de devenir le mâle reproducteur du troupeau. De cette manière, un brassage génétique indispensable pour la survie de l’espèce est assuré. Tikari s’est bien acclimaté à son nouveau lieu de vie et à ses nouveaux camarades, Jacky, Talvi et Kulta, les trois autres mâles du Parc." Ce passage de l’hiver au printemps signifie également des sorties d’hivernation/hibernation pour certaines espèces comme pour les ours bruns et les marmottes.

Ce début de saison marque également un moment important pour les végétaux. "Le parc possède une flore très diversifiée qui se réveille avec l’arrivée du printemps. Près de 2.000 espèces de faune et de flore ont été recensées. De nombreux végétaux sont en floraison notamment l’aubépine, le prunelier aux fleurs blanches ou le Bois-joli et ses fleurs mauves." Pour observer tout cela, les réservations en ligne sont obligatoires. "Les visites se font à pied ou en safari-car, qui sont compartimentés pour respecter les bulles. Le masque est obligatoire partout et du gel est présent à divers endroits du parc."

Enfin, dernière nouveauté : le glamping grâce au nouveau Cocoon Village qui propose des séjours dans une trentaine de tentes de 2 à 6 personnes. L’ouverture est prévue le 13 mai.