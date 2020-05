La cour d'appel de Liège examinera ce mardi dès 09h00 le dossier de Jean-Charles Luperto.

Le député-bourgmestre de Sambreville répondra de faits d'outrage public aux mœurs. Après différentes étapes de procédure, la cour examinera le fond du dossier. Jean-Charles Luperto avait été inculpé d'outrage public aux mœurs pour des faits qui se seraient produits dans les toilettes du parking de l'autoroute de Spy au printemps et à l'été 2014. Jean-Charles Luperto avait toujours contesté ces faits.

Jean-Charles Luperto devait être jugé en janvier 2019 devant le tribunal correctionnel de Namur mais ses avocats, Me Preumont et Me Uyttendael, avaient contesté la compétence du tribunal de première instance.

Après plusieurs examens du dossier par la cour d'appel de Liège sur des principes de procédure, la cour avait finalement décidé dans un premier arrêt d'examiner le dossier au fond. L'affaire avait été introduite en février dernier au calendrier de la 18e chambre de la cour d'appel, avant les mesures de confinement décrétées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La cour d'appel de Liège a fait savoir que le dossier sera bien plaidé ce mardi 19 mai dès 09h00.