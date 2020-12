Le projet Fact’Cœur est le fruit d’un travail initié par le conseil communal de la Jeunesse, le Plan de Cohésion Sociale (PCS), le Centre Culturel et la Bibliothèque Papyrus. "Au départ, la Région Wallonne a demandé à tous les PCS de trouver des alternatives, des idées pour aider les personnes isolées à mieux passer ce second confinement. Après mûre réflexion, ce projet est né. Facteur et Cœur, la contraction donne : Fact’Cœur. L’idée est simple : apporter une attention aux isolés. Cela peut être un cadeau, un livre, une carte, etc. Tout ce qui peut réchauffer les cœurs. Ainsi, Monique, Valérie, Laurent, Vinciane, Sabine, Françoise, Amélie et moi-même sommes impliqués dans cette initiative. Nous jouerons le rôle de facteur. Chaque Havelangeois qui le souhaite pourra nous contacter et préparer un cadeau. Nous irons ensuite prendre le colis et le livrerons à la personne de leur choix. Cela concerne uniquement les habitants de la commune", explique Aline Detroz.

L’action a démarré mardi dernier, le 1er décembre. Deux phases/périodes ont été mises en place. "Nous avons commencé les collectes et les livraisons. Plus tard en décembre, une seconde étape est prévue. Cette fois, ce sera la commune qui offrira un cadeau aux personnes isolées. Pour le moment, nous comptons environ 400 personnes qui recevront un présent", dit-elle. Ce deuxième cadeau serait plutôt composé d’une gourmandise, d’une carte écrite/dessinée par les écoliers de la commune ou des fleurs. On ne peut pas non plus tout dévoiler, sinon ce ne serait plus une surprise…

Du côté communal on se réjouit de cette initiative. "Les riverains passent plutôt bien ce confinement, mais on ne peut nier qu’il y a quand même un sentiment de lassitude, de solitude ou de tristesse chez certains aînés. Nous voulions leur apporter du réconfort, en leur offrant un cadeau. Une simple attention, pour montrer qu’on pense à eux. Qu’on est solidaire, etc. Le projet n’a pas de date de fin. Cela dépendra de l’évolution de la crise sanitaire", conclut la bourgmestre, Nathalie Demanet.