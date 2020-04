Le festival des Solidarités, qui devait avoir lieu les 28, 29 et 30 août à la Citadelle de Namur, est annulé à la suite des mesures prises mercredi soir par le gouvernement fédéral pour lutter contre la propagation du Covid-19, a indiqué le directeur du festival Martin Wauthy.

Les organisateurs s'attendaient à une telle décision et s'y étaient préparés. "La tenue de l'événement devenait de plus en plus hypothétique pour des raisons sanitaires évidentes. On est satisfait que les décisions prises l'ont été sur base d'avis scientifiques. Nous sommes déçus, mais nous devons mettre ça en perspective avec ce qu'il se passe en ce moment. Il y a des choses plus dramatiques", a encore précisé Martin Wauthy.

L'édition 2020 du festival ne sera pas reportée à une date ultérieure dans l'année. "Je peux comprendre que les organisateurs d'un événement qui devait avoir lieu début juillet pensent à une autre date mais pour le notre, qui devait avoir lieu fin août, ce n'est pas possible. Rendez-vous donc en août 2021. Edition pour laquelle on va essayer de garder un maximum d'artistes qui étaient à l'affiche 2020 même si ça sera impossible de conserver tout le monde."

Les festivaliers qui avaient déjà acheté leurs places seront intégralement remboursés. Ils pourront par ailleurs, s'ils le désirent, bénéficier d'un bon à valoir pour l'année 2021.