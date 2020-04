9 artistes sur 12 se produiront entre le 30 septembre et le 19 octobre

Dans toutes les provinces, les événements d’envergure sont soit annulés soit reportés.

En province de Namur, citons la 40e édition du Festival international du Rire de Rochefort qui devait avoir lieu du 6 au 23 mai : reporté.. Sur 12 spectacles prévus, seuls 3 sont annulés : Haroun, Sellig et Marine Baousson.

"Parce que tout le monde aura besoin de rire après cette crise qui n’épargne personne et parce qu’il est aussi important de soutenir les artistes durant cette période difficile, nous reportons les soirées de Gala au mois de mars 2021 et la majorité des spectacles du FIRR 2020, du 30/09 au 19/10/2020, en espérant qu’à cette période, les mesures seront favorables pour une telle manifestation", explique l'organisation.

*Pour tous les spectacles reportés, vos tickets restent valables aux nouvelles dates qui vous sont communiquées sur notre site internet : www.festival-du-rire.be en cliquant sur le spectacle de votre choix. Conservez-les donc bien. Vous pourrez vous présenter avec ces tickets le jour de la représentation. Pour les spectacles qui sont annulés et/ou si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à (aux) nouvelle(s) date(s) du (des) spectacle(s) pour le(s)quel(s) vous aviez des places, plusieurs choix s’offrent à vous: faire un don d’une partie ou de l’intégralité de celui-ci à notre organisation et ainsi soutenir le secteur culturel; conserver ce montant et le faire valoir sur un ou plusieurs autre(s) spectacle(s), demander un remboursement de ce montant", précisent encore les organisateurs.

© FIRR



En province de Luxembourg, le festival de Chassepierre est annulé pour 2020. La 47e édition est reportée aux 21 et 22 août 2021. Les organisateurs continuent "à travailler sur le projet de septembre La Marche des Philosophes et commen(cent) à travailler d’une autre manière pour réorganiser les résidences artistiques, soutenir les artistes." Aussi annulés : le Baudet’stival de Bertrix, programmé les 10, 11 et 12 juillet, la Foire agricole de Libramont (fin juillet) ou encore le Gaume Jazz festival de Rossignol (mi-août). Ils pourraient être reprogrammés.