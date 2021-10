Comme pour tout acteur de la culture et de l’événementiel, le Festival Nature Namur a été fortement secoué ces derniers mois. Les organisateurs indiquent : "L'annonce des sites de l'Acinapolis et de la Citadelle de Namur pourrait laisser croire à un Festival revenu dans une configuration normale, pré-covid. Mais le virus est toujours présent tout comme les protocoles sanitaires. Quel impact pour cette édition 2021 ? "

Les salles de l’Acinapolis, réputées pour des conditions optimales de projection, accueillent à nouveau la riche programmation des films nature et les soirées de gala pendant les 10 jours de cette 27e édition du Festival. Ce ne sont pas moins de 279 films amateurs et 544 films professionnels qui ont été soumis cette année aux comités de sélection du FINN. 58 films en compétition sont dévoilés au public lors de 55 séances de projection (soirées de gala, thématiques, de clôture…).

L'exposition du Concours Photos 2021 du Festival International Nature Namur dévoile 80 photos, sélectionnées parmi les 5422 clichés reçus en concours. Elle est à découvrir en intérieur à l'Acinapolis et en extérieur à la Citadelle. Le public est invité à voter pour sa photo préférée et l'image la plus plébiscitée sera récompensée par le Prix du Public lors du gala de remise des prix le samedi 23 octobre.



27e Festival International Nature Namur, du vendredi 15 au dimanche 24 octobre 2021, Acinapolis et Citadelle.www.festivalnaturenamur.be