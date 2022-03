Le festival Les Solidarités a annoncé jeudi la confirmation de 14 nouveaux noms qui seront à l'affiche les 26, 27 et 28 août prochains sur le site de la Citadelle à Namur. Le duo Delta - composé de Benoît Leclerq et Julien Joris - se produira le dimanche 28 sur l'Esplanade, Doria D fera, elle, entendre sa voix "cassée" aux festivaliers le samedi. La chanteuse française d'origine marocaine Imen Essrhir, dite Imen Es, sera aussi à l'affiche le même jour, comme Amina Cadeli, alias Flèche Love. Parmi les autres noms, on retrouvera Lubiana, Poupie et Rori.

Le festival a aussi annoncé d'autres noms pour le Special Urban Village. Ainsi, Boa Joo, Ico, Isha, Eddy Ape, Moji X Sboy, Peet et Youssef Swatt's sont annoncés.

Parmi les artistes déjà confirmés précédemment, on retrouve notamment Grand Corps Malade, Clara Luciani, Eddy De Pretto, L'Or du Commun, Christophe Maé ou encore Bernard Lavilliers.