La fédération des festivals de Wallonie - dont le Festival Musical de Namur - se déploie cet été sur les écrans de télévision, en radio et sur le net, pour une première édition 100% virtuelle et gratuite. Au programme, plus de quinze journées et soirées de concerts enregistrées à huis-clos, mais aussi des rencontres avec des artistes, de courtes vidéos documentaires sur les lieux patrimoniaux investis à découvrir en diffusions audio et vidéo du 26 juin au 13 août prochains.

Le Festival Musical de Namur "nouvelle version" se concentre du 6 au 11 juillet sur quelques-uns des plus beaux moments musicaux de son histoire, puisant avec ravissement dans les centaines d’heures de concerts précieusement conservées dans ses archives.

"Le 8 juillet sera de plus l’occasion d’un concert en direct depuis l’Église Saint-Loup, réunissant les chanteurs du Chœur de chambre de Namur et les musiciens de la Cappella Meditarranea, placés sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Le répertoire de ce concert mettra en lumière les pages les plus emblématiques interprétées par ces deux ensembles au cours de ces dix dernières années. La soirée sera retransmise en direct sur Musiq3, sur la chaîne Youtube des Festivals de Wallonie", annonce le festival musical de Namur.

Les concerts gratuits seront diffusés sur la RTBF et les chaînes de télévision communautaires (TV Lux, Canal C, Vedia), en radio, ainsi que sur internet (Youtube et sites web des festivals). À chaque fois, le public est invité à rejoindre virtuellement les musiciens avant et/ou après les concerts au cours de rencontres animées par des journalistes.

Le Festival Musiq3 Bruxelles, le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert et le Festival de Stavelot seront diffusés de la même manière.