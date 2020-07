Acteur de la culture et de l’événementiel, le Festival Nature Namur a dû annuler l’ensemble de ses décentralisations du printemps. "Au-delà de l’arrêt des activités, notre équipe a été confrontée pendant cette période de confinement à de très nombreuses incertitudes sur la tenue de l’édition 2020 du festival en octobre prochain. Les questionnements ont rapidement pris la forme d’imagination et de créativité. Quelle formule appliquer pour rendre la 26e édition du Festival possible tout en préservant les contraintes sanitaires et financières?", expliquent les organisateurs qui ont décidé de maintenir l'événement au terme de cette réflexion.

"La 26e édition du Festival International Nature Namur sera solidaire, insolite et respectueuse pour s’émouvoir ensemble", affirment-ils. "Son maintien est guidé par le souhait de soutenir des secteurs qui ont vu leurs activités être mises à l’arrêt pendant plusieurs mois. L'édition 2020 vera ainsi le déménagement du cœur du Festival."

A la place de l'Acinapolis, la Citadelle deviendra pendant 10 jours la terre d’accueil principale des différentes activités. Les films nature, les expos photos, les stands du Village Nature et les animations scolaires investiront les bâtiments de l’ancienne fortification et les différentes plaines extérieures. Un chapiteau spécialement adapté pour des projections sera installé pour la programmation des films nature.

© Géraldine Chardome



Le Festival investira également pour plusieurs après-midi et soirées le Delta, ex-Maison de la Culture. La grande salle et la salle Tambour voyageront aux quatre coins du monde grâce à des documentaires animaliers à couper le souffle. Les couloirs seront également habillés de nombreuses expos photos.

Le festival se passera en toute sécurité, tiennent à préciser les organisateurs. "L’actualité nous le rappelle quotidiennement, tous les feux ne sont pas au vert pour autant. Le Festival International Nature Namur multiplie les démarches depuis de nombreuse semaines pour anticiper au mieux tous les scénarios possibles de contraintes sanitaires à l’automne. Le FINN planche sur le moindre détail pour garantir la sécurité sanitaire et accueillir le public en toute sécurité. Respect des bulles, capacité limitée des salles, parcours fléchés, gestion des flux... sont autant d’exemples amenés à être adaptés de semaine en semaine en fonction des décisions les plus récentes. Le respect et la sécurité du public est une priorité essentielle de cette édition."

Petit bémol: en raison de la crise économique, le festival doit réduire un peu la voilure. "De nombreux partenaires ont dû réduire leur soutien financier, voire même être dans l’obligation d’arrêter leur sponsoring. Le budget a donc été logiquement revu à la baisse, entraînant l’impossibilité d’organiser certaines activités comme l’art animalier Récup’Art, exposition d’œuvres à partir de matériaux de récupération". Cette nouveauté du festival qui se traduisait par une expo d'oeuvres XXL en plein air a été très appréciée l'année dernière.