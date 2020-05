Un incendie a ravagé une maison entière chaussée de Nivelles à Sombreffe ce samedi

Un foyer a tout perdu, sa maison et son contenu, dans un incendie qui a pris feu dans la toiture samedi en déut d'après-midi. Elle doit être relogée, ce qui doit être encore plus difficile dans cete période de confinement. Dans le malheur, on peut se réjouir du fait qu'il n'y ait eu aucun blessé.

Le brasier a pris dans une maison unifamiliale de la chaussée de Nivelles à Sombreffe. Les pompiers des zones Val de Sambre et Hainaut-Est ont combattu le feu pendant une heure, selon nos confrères de l'Avenir, tandis qe la police avait bloqué la zone le temps de l'intervention.

Le feu aurait pris en raison des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture.