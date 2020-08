"Face à la période particulièrement sombre que nous traversons toutes et tous cette année, nous avons décidé qu’il était plus que jamais essentiel de mettre de la couleur, de la douceur et de l'optimisme dans nos vies. C’est pour cela, qu’aujourd’hui, nous voulons rassembler les citoyens autour d’un jardin fleuri solidaire dans le but de véhiculer des messages porteurs de sens", annonce l'organisation du festival.

Concrètement, vous êtes conviés à faire appel à votre créativité en fabriquant des fleurs à partir de matériaux de préférence recyclés. Ces fleurs seront plantées dans des jardins solidaires installés au cœur de Namur, sur la Place d'Armes, durant le Festival, du 2 au 9 octobre. À la fin de la semaine, chacun pourra venir cueillir une fleur et recevoir une carte de l’artiste namuroise Folisabelle.

"Ce projet vise également à interpeller les jeunes autour des problématiques sociales, environnementales et solidaires. Nous pensons que chaque initiative, qu’elle soit menée à petite ou grande échelle, peut changer les choses. La force de nos actions ne dépend que de nous et de notre volonté. Il est essentiel de se demander : Que puis-je faire pour améliorer notre avenir ? Et puis-je moi aussi agir pour un monde plus juste, plus ouvert, plus solidaire", poursuit le festival namurois.

Comment participer?

Seul, en groupe, avec votre classe, votre unité scout, votre association, votre comité local... Fabriquez une fleur à partir de matériel de récupération !

Venez, dès le mois de juillet, déposer votre/vos fleur(s) dans l'un de nos points de collecte :

Bureau du FIFF :

Rue des Brasseurs, 175 - 5000 Namur

Agences SOLIDARIS :

Chaussée de Waterloo, 182 - 5002 Saint-Servais

Rue de France, 35 - 5600 Philippeville Du 2 au 9 octobre, vous pourrez venir planter vos fleurs dans le jardin solidaire qui se situera dans le centre de la ville.

Vous n'avez pas le temps de réaliser vos fleurs chez vous ? Pas de problème, un espace sera mis à votre disposition pendant le Festival pour vos créations.

À la fin du Festival, chacun pourra venir cueillir une fleur et récupérer une carte carte de l’artiste namuroise Folisabelle afin de l'offrir à une personne de son choix pour la fleurir et la remercier symboliquement.

Plus d'infos: https://www.fiff.be/projet-federateur-2020