C’est bien Laurent Badot, le fils de Myriam Badot, née le 31 mai 1961, qui a ôté la vie à celle-ci, dans son domicile du numéro 5 de la rue Sous-Stud à Andenne. Le parquet de Namur signale qu'il a été inculpé de parricide

La victime a été retrouvée jeudi matin dans son salon, son corps présentait de nombreux hématomes. Une voisine avait été interpellée par un colis non-réceptionné et avait découvert une vitre brisée.

Proche de la trentaine, son fils connaissait des problèmes de drogue. Des voisins rapportent dans plusieurs médias l’avoir vu récemment vouloir mettre le feu à la voiture de sa mère, avec qui il n’avait plus le droit d’habiter. Samedi dernier, il avait pourtant encore causé d’importants dégâts dans l’habitation de celle-ci, retournant le lit médicalisé et dégradant la chaudière. Le besoin d’argent était la raison de sa visite. La police était déjà intervenue à plusieurs reprises au domicile de Myriam Badot, alors que celui-ci se montrait violent. A l’heure d’écrire ces lignes, on ne connaissait pas encore la cause du décès de la victime, ni si la thèse privilégiée était le meurtre ou l’assassinat.

Une amie de la victime nous confie : “Il la battait régulièrement depuis 20 ans. Dents cassées, genoux disloqués, destruction dans la maison, vols. Si elle ne lui ouvrait pas la porte, il cassait tout. Elle vivait dans la peur. Il a détruit sa vie.”