Depuis 1994, le Conseil provincial de la Province de Namur a décidé de consacrer les revenus du legs Thirionet à la création d’un « Fonds Mademoiselle et Monsieur Thirionet ». Ce fonds a été constitué par le produit de la vente du château de Bouvignes, légué à la Province de Namur par Angèle et Victor Thirionet. Selon les vœux exprimés par les légataires, le Fonds a pour but de soutenir financièrement des jeunes artistes se consacrant avec talent à la pratique des arts toutes disciplines confondues (musique, danse, arts de la scène, cinéma, arts plastiques, stylisme, etc.) ayant terminé leur formation, et dont le perfectionnement se trouve entravé par un manque de moyens financiers.

Suite à l’appel à candidature lancé en janvier 2022 par le service de la culture de la Province de Namur, les candidats devaient rentrer leur dossier pour le 31 mars au plus tard. Ce dossier devait comporter un curriculum vitae le plus complet possible, une description minutieuse du projet concret de perfectionnement, des objectifs à atteindre et l’estimation de son coût. Les candidat·es à la sélection devaient également être âgé·es de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l’année en cours, soit être né·es dans la Province de Namur, soit y être domicilié·es ou y résider, soit y avoir habité durant deux années, jouir de leurs droits civils et politiques et signer un engagement sur l’honneur d’utiliser la bourse attribuée à l’objet de l’attribution dans les 30 mois suivant la remise de la bourse, sous peine de remboursement.

Le projet de Sophie Gailly a été retenu par les membres du jury qui ont proposé sa candidature au Collège provincial et à la commission culture du Conseil provincial, qui l’ont acceptée.Elle vient de recevoir un chèque d’une valeur de 2.000€ des mains de représentant.e.s du Collège Provincial et de Denis Mathen, Gouverneur de la Province de Namur.

Cette jeune musicienne altiste de 24 ans se réjouit d’avoir été sélectionnée par le jury. « Afin de préparer les concours d’orchestre, je souhaite prendre des cours avec des altistes renommés (chefs de pupitre dans les orchestres belges). Ces cours seraient d’une grande aide tant dans la préparation du programme de *traits d’orchestre que dans la gestion du stress et la préparation mentale. Prendre des cours avec différents professeurs me permettra de découvrir des approches différentes et de mieux comprendre les attentes d’un jury lors d’une audition ».

Le jury 2022 du Fonds Thirionet était composé de Jean-Marie Marchal, directeur du Centre d’art vocal et de musique ancienne et du Concert Hall, Bernadette Bonnier, directrice du service de la culture de la Province de Namur, Philippe Horevoets, directeur-adjoint du service de la culture de la Province de Namur et Philippe Mobers, programmateur musical au Delta.