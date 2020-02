Le service clientèle répond davanatge aux attentes des usagers qui ont d'ailleurs été consultés

Le Forem de Namur inaugure son nouveau Service clientèle à Jambes. Les usagrs ne vont pas s'en plaindre: ils étaient parfois remballés d'un bâtiment l'autre avec des heures d'ouverture au pubic différentes. Le nouveau système devrait gagner en efficience.

"Depuis ce mois de janvier, les demandeurs d’emploi namurois peuvent bénéficier d’un cadre d’accueil modernisé et d’une offre de service intégrée en un seul lieu. L’objectif ? Faciliter les démarches vers l’emploi des 50.000 visiteurs annuels. Le nouveau Service clientèle devient la porte d’entrée principale du Forem où le demandeur d’emploi trouve une réponse rapide et suivie quel que soit son besoin. Il s’articule de manière étroite avec tous les services Forem et à ceux de la Cité des métiers de Namur à travers l’analyse de la demande et des besoins du visiteur", explique Manon Diependael, responsable de la communication.

Avant de refondre son service clientèle, le Forem a lancé un sondage aurprès des utilisateurs pour répondre au mieux à leurs attentes. "Quand ils passent notre porte, les visiteurs souhaitent non seulement bénéficier d’un accueil convivial dans un cadre agréable mais surtout être pris en charge, accompagnés, de manière rapide, efficace et intégrée", poursui le porte-parole de l'institution qui voit arriver à Jambes le service dédié aux conseils en formation, précédemment situé juste derrière la gare de Namur.

© Forem



"L’accueil a été complètement rebâti pour faciliter l’analyse du besoin et l’articulation entre les services. L’objectif transversal de ces aménagements est donc de faciliter le premier contact des visiteurs avec le Forem et leur prise en charge, à la même adresse. Plus qu’une simple évolution de nos pratiques en face à face, notre volonté est d’améliorer l’expérience client de nos usagers en inscrivant progressivement nos activités dans une approche digitale."

Parmi les nouveautés: des outils en ligne sont accessibles au public comme des écrans d’information sur les activités et services, des ordinateurs dédiés aux démarches rapides (impression d’attestations, d’offres d’emploi, …), aux bilans de compétences (screenings) ainsi qu’à la recherche emploi (rédaction du CV, création de son espace personnel sur leforem.be, création de son profil, sollicitation, utilisation de l’Emploi Box, …). Très prochainement, un Smart corner sera installé pour l’organisation d’ateliers numériques de recherche emploi.

Les démarches accessibles sans rendez-vous sont les démarches administratives : (ré)inscription, mise à jour de dossier et demande d’attestation; les conseils sur la recherche d’emploi, les conseils pour les formations au Forem et inscription aux séances d’informations; l'accès aux offres d’emploi et de formation, l'accès à des outils digitaux.

Seul bémol: l'accessibilité des bâtiments jambois en transports en commun (arrêt place Joséphine-Charlotte) ou à pied depuis le centre-ville.