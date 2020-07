Le fort de Saint-Héribert exceptionnellement ouvert ce mardi après-midi, de 13h30 à 17h. "Nous ouvrons afin de rendre hommage à nos soldats mais aussi à toutes les personnes décédées, leurs familles et toutes les personnes qui ont du travailler pendant la crise et encore aujourd'hui. Une petite cérémonie toute simple sera organisée vers 13h30-14h avec distanciation obligatoire. Vous aurez également le privilège de pouvoir assister à un jeu de lancé de drapeau tout cela dans un cadre distractif. Les visites du fort auront lieu en continu de 13h30 à 16h", précise Françoise Legros.

Sur place, il sera possible de profiter également de l'exposition du Service Patrimoine culturel en province de Namur: "Mes parents me disaient pas tout" ainsi que des très belles photos inédites du Fort de Saint-Héribert en Mai 1940. "D'autres expositions vous seront proposées: photos de tous nos soldats de 14 et de 40, plans du fort, photos sur les bombardements de Namur en 1914 t 1914, photos inédites pour 1940, exposition sur les fortins de la PFN, présentation de la faune et de la flore du fort", poursuit-elle.

Construit entre 1888 et 1892, ce fort a été complètement enseveli sous les décombres pendant de longues décennies. Il n’est accessible au public ponctuellement que depuis cinq ans. Patiemment dégagée, la forteresse ressurgit à l’image d’une pyramide dont il faudrait redécouvrir toutes les salles et percer tous les secrets.

Si vous décidez d'y passer ce mardi, sachez que le masque est obligatoire à certains endroits fermés du fort. "Vous pouvez bien entendu le porter tout le temps, bien qu'à l'extérieur il n'est pas obligatoire, seuls les gestes barrières et la distanciation doivent être respectées. Vous devrez tenir la distance d'un mètre cinquante pendant la cérémonie et tout au cours de votre balade que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur"

Bon à savoir: le bar sera ouvert, mais ne proposera pas de petite restauration. La terrasse sera ouverte avec des tables situées à trois mètres les unes des autres.

Prix de l'entrée : 5€ . Pour les enfants de moins de 6 ans c'est gratuit. De 6 à 11 : 3€ et 12 à 18 ans : 4€. Inscription obligatoire : fortsaintheribert@hotmail.com - 0478/40 77 78.