"Le fou arrive": il menace de venir tuer sa compagne et le personnel de l'hôpital Saint-Luc de Bouge © shutterstock Namur JVE

" Alors qu'elle était hospitalisée, la victime et le personnel de l'hôpital ont été menacés : "Je vais vous démonter tous", "Si je vois une voiture de flics je te tue", "Le fou arrive", "Je prends mon couteau et j'arrive". Par mesure de sécurité, un garde a été engagé et la jeune femme a été placée en chambre d'isolement, l'hôpital a déposé plainte."