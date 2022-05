Le site des Casernes dit « Novia » intégrera un vaste espace Horeca de près de 450 m2 sur deux étages incluant une terrasse. Dans ce cadre, la Ville de Namur recherche un concessionnaire pour exploiter cet espace Horeca qui se voudra durable, sain et orienté circuit-court.

Ce dernier, mis en concession, se répartit sur deux étages (± 443 m²) et dispose d’une terrasse sur la passerelle le reliant à la bibliothèque communale. Ces espaces sont concentrés autour d’un nouveau parc convivial sur lequel l’espace Horeca donne directement. En ce sens, cet espace devra être un lieu de convivialité et de rencontre, une extension du parc et de la bibliothèque. « Nous veillerons à ce que l’espace Horeca soit orienté circuit-court, privilégiant les produits sains, locaux et durables. L’espace commercial sera par ailleurs converti en véritable marché couvert dédié à la valorisation de nos producteurs et maraîchers locaux. Novia sera un endroit où la transition écologique trouvera définitivement sa place », se réjouit l’échevine Charlotte Mouget, en charge notamment de la Régie foncière, de l’Agriculture et de l’Alimentation durable à la Ville de Namur.

Le cahier des charges est disponible à l’adresse suivante : regie.fonciere@ville.namur.be (remise des offres pour le 29 août 2022, à 10h, au plus tard).