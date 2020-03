Qu'il s'agisse de masques chirurgicaux, en tissu ou autre, Denis Mathen demande aux personnes d'être solidaires.

"Ces dernières heures, j’ai entendu les demandes pressantes des infirmiers/infirmières à domicile, relayées par beaucoup d’entre vous, de disposer de masques qui, rappelons-le sans minimiser leur utilité, ne constituent qu’une mesure parmi d’autres pour limiter les contaminations. En complément du plan de distribution du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et pour en augmenter le nombre disponible (dans la mesure du possible), je lance dès à présent un appel à toutes celles et ceux qui en disposeraient (pharmacies, écoles, entreprises...)", lance le gouverneur Denis Mathen qui tient un rôle de coordination en situation de crise.

Deux possibilités:

> Si vous possédez des masques chirurgicaux : merci de vous signaler sur infocrise@sfgnamur.be en indiquant le nombre de masques que vous pourriez apporter, sur rendez vous, au palais provincial à Namur;

> Si vous possédez d’autres types de masques : signalez-vous sur infocrise@sfgnamur.be, en indiquant au minimum le type de masque et le nombre.

"D’ores et déjà, un tout grand merci à toutes et tous. Restons solidaires et soutenons nos professionnels de la santé", déclare-t-il en rappelant les mesures de précautions alors que le week-end a vu des attitudes irresponsables.

"On en a tous conscience, les mesures décidées pour toute la Belgique sont difficiles. Elles vont à l’encontre de notre tempérament naturel, chaleureux et festif. Ces mesures sont pourtant nécessaires. Il s’agit, en évitant la propagation du virus, de ne pas saturer notre réseau de soins et de sauver des vies! Faire preuve de créativité pour contourner les mesures ou analyser leurs éventuelles incohérences n’est pas un jeu. L’urgence a commandé de prendre des mesures rapides et tranchées. Je vous invite, autant que possible, à rester à la maison, à limiter le nombre de personnes que vous côtoyez, même dans votre cercle familial."