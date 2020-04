Denis Mathen voudrait maintenir l'hommage à François Bovesse et la cérémonie du souvenir au cimetière ainsi qu'un week-end de gratitude.

L'annulation des fêtes de wallonie le troisième week-end de septembre a provoqué un certain émoi au sein de la population. Il faut dire que ce n'était plus arrivé depuis la deuxième guerre mondiale! A côté des concerts et de la fête, du péket et de la bière, les fêtes de Wallonie, c'est un moment de souvenir que le gouverneur Denis Mathen n'a pas envie de voir s'effacer.souligne-t-il.

Ainsi plaide-t-il pour le maintien de deux rendez-vous hautement symboliques et qui ne devraient pas mettre leurs participants en péril. "Je souhaiterais à tout le moins, qu’en accord avec tous les partenaires, l’hommage à Bovesse puisse se dérouler au Palais provincial et être l’occasion d’un appel à l’union, à la responsabilité et à la mesure face aux doutes que cette crise a insinués chez nombre de Namuroises et de Namurois", confie le gouverneur de la province de Namur.

© Swijsen



"La cérémonie du dimanche au cimetière de Namur (Belgrade) pourrait elle aussi, comme à son habitude mais avec une force décuplée cette année, être l’occasion à la fois d’un appel à la responsabilité de la jeunesse et d’un hommage aux défenseurs passés, présents et futurs, des libertés, particulièrement dans les situations d’ébranlement des repères ... tout cela dans la sobriété et la retenue. Les télévisions communautaires pourraient, encore plus qu’à l’accoutumée, jouer un rôle prépondérant dans ce genre de projet, aux côtés des technologies actuelles de diffusion", se laisse-til aller à imaginer.

Pour autant que ceci soit possible sans risque inconsidéré pour la santé des participants, il caresse l’espoir que le Palais provincial soit, durant le week-end, dédicacé à la gratitude. "Celle que nous devons témoigner à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid19, qui se sont consacrés à soigner les malades, à les accompagner ou tout simplement à aider, dans la mesure de leurs moyens, pour la gestion de cette crise complexe et inédite", conclut-il en assurant que les autorités régionales, l’exécutif provincial, les autorités communales mais aussi le CCW et les quartiers peuvent compter sur son appui "pour mener tout cela à bien, dans les lieux de réflexion et de travail qui seraient créés pour avancer résolument dans cette volonté positive, loin de tout renoncement, loin de toute capitulation devant le virus. Nos Fêtes de Wallonie dans la capitale wallonne et les valeurs essentielles qu’elles véhiculent depuis bientôt 100 ans le valent bien."