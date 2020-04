Le clip du morceau Saturation a été fait maison, avec des smartphones et des moyens techniques limités.

Le groupe namurois d'electro-pop WE are est né entre les berges tranquilles de la Sambre et les rythmes répétitifs et obsédants des industries qui la bordent. Le groupe se présente : " De ce bruit continu à la fois dur et fragile, on en retient des visages, des vibrations, des images. A la croisée d'un récit de vie au quotidien, des émotions qui nous traversent, des complexités et des beautés qui dessinent ce monde, WE are est un ovni électro(n) libre ! Ici, on mélange l'énergie rock en pensant au minimalisme des 80's et à l'extravagance des tempos nu disco. Avec le chiffre 3 comme line-up, le power combo propose une musique entre machines, une basse au fuzz féminin et acéré, un cocktail batterie puissant alternant naturel et synthétique, l'ensemble orné d'une voix tout droit sortie d'un bakelite phone d'un autre temps. WE are livre des sonorités arrachées à la vie et son rythme qui nous invitent à crier: "NOUS SOMMES vivants !""

Ce vendredi 1er mai à 13 h, WE are proposera un clip en confinement entièrement fait maison avec des smartphones, avec des moyens techniques limités, "mais réalisé avec beaucoup d'amour, de passion et de révolte !". Le groupe poursuit : "En plus de cette crise qui touche de plein fouet tous les métiers du monde de l'événementiel et des arts de la scène, il a des femmes et des hommes en manque de partager, de communiquer, de vivre avec vous leur vision d'un autre monde.Il y a déjà deux ans que ce titre "Saturation" a été écrit. C'est le fruit de longues réflexions et de débats nocturnes entre les membres du groupe autour de questions centrales et essentielles liées à nos vies. Sommes-nous arrivés à saturation d'un monde qui n'en peut plus, d'une humanité qui n'en peut plus ? C'est le thème central de ce titre qui invite à réfléchir..."

https://www.facebook.com/w34re/