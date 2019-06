Il s'agit d'un projet pilote qui devrait être étendu dans d'autres gares à l'avenir

A la gare comme à la banque, le guichet se décloisonne. Le guichetier n'est plus enfermé dans un bocal, mais en contact direct avec le client. C'est ainsi que les guichets nouvelle génération de la gare de Namur ont été inaugurés ce lundi matin. "Ils sont modernes, clairs et didactiques afin de servir encore mieux le client et privilégier le contact personnel et humain", explique la SNCB.

Ils sont 4 et ont été installés dans l'ancienne salle d'attente chauffée où se trouvaient précédemment les guichets internationaux.

A leur arrivée, les voyageurs sont orientés par des collaborateurs vers les différents supports de vente réunis en un même espace. On trouve ainsi des automates, mais aussi des guichets décloisonnés. Dans une optique didactique, une borne permet également de découvrir l'application mobile de la SNCB. Le dispositif est complété par une zone d'information indiquant les horaires des trains, leur position en temps réel ou les travaux en cours

"Ces espaces nouvelle génération cadrent avec notre volonté d'offrir un accueil convivial dans des gares fonctionnelles", a souligné Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. "Cela va aussi changer le rôle de nos guichetiers, qui vont de plus en plus devenir des guides en mobilité, l'objectif étant qu'ils orientent les voyageurs vers la meilleure solution", a-t-elle ajouté. Dans les prochaines années, l'opérateur entend étendre l'infrastructure à une vingtaine de grandes gares en Belgique. La prochaine devrait être Bruxelles-Midi, mais cela reste à confirmer.

