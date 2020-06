Les Namurois pourront reconnaître un enfant, prévoir leur mariage, déclarer leur cohabitation légale, prolonger une concession ou encore de finaliser un dossier de nationalité sur rendez-vous.

Depuis le mois de mars, les guichets de l'administration ont été très perturbés par la crise. Il y a quelques semaines, les guichets du service Population – Etat civil ont rouver du lundi au vendredi, de 8h à 16h sur rendez-vous pour d'autres démarches que les urgences., annonce l'échevine de l'état civil Charlotte Deborsu.

Il sera dorénavant possible, par exemple, de reconnaitre un enfant, d’ouvrir un dossier de mariage, de réaliser une déclaration de cohabitation légale, de prolonger une concession ou encore de finaliser un dossier de nationalité sur base d’un rendez-vous avec la cellule adéquate, et ce, tous les samedis.

"Il ne sera plus nécessaire de devoir prendre congé en semaine pour réaliser certaines démarches. Cette réouverture des guichets permet ainsi aux namurois.e.s d’avoir accès, à l’ensemble des guichets du service Population – Etat- civil le samedi matin sur rendez-vous. Le service Population – Etat civil a su s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire. Depuis le début de la crise, l’objectif principal est de rendre le meilleur service possible aux citoyen.ne.s namurois.e.s dans la mesure des contraintes existantes. Aujourd’hui, nous observons que la vie reprend peu à peu son cours. La Ville de Namur veut dès lors répondre présente en reprenant graduellement, elle aussi, son fonctionnement habituel", se félicite-t-elle.