Oui, le mandat d’arrêt émis par la Belgique est conforme. Non, il n’y a pas de vice de procédure. Oui, le juge (suspendu) Luc Monin a eu droit à une procédure équitable. Non, il n’y a pas de raison de ne pas le renvoyer à Liège.

Selon notre informateur parisien, c’est, en substance, ce que dit l’arrêt que la chambre d’instruction de Paris a prononcé mercredi après-midi. Mais notre source indique aussi que le magistrat dinantais va se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Et la justice liégeoise qui a condamné le sexagénaire à 5 ans de détention ferme devra donc attendre quelques mois encore avant d’être fixée. En attendant, il est libre et il n’y a pas eu de réquisitoire d’arrestation immédiate.

Pour mémoire, c’est en décembre 2020 que la cour d’appel de Liège a condamné le juge dinantais pour recel, faux, escroquerie, blanchiment, chantage et extorsion. Il a, notamment, fait main basse sur 500 000 €, via son père qui fut gérant d’une agence bancaire. Luc Monin était absent à son procès, emmêlé qu’il était dans des procédures à l’envi – une bonne vingtaine – et ayant sollicité une énième remise qui n’a pas été accordée.

Comme il en avait le droit, il a obtenu d’être rejugé en sa présence, produisant un certificat médical que les juges liégeois n’ont pas pris au sérieux. Il avait, pourtant, exposé les maux dont il souffrait et il nous est revenu que l’intéressé est en très mauvaise santé. En tout état de cause, la cour d’appel de Liège a considéré que l’opposition était non avenue et la peine de 5 ans a été confirmée en 2021. Mais il n’y eut pas d’arrestation immédiate. Pourvoi en cassation, il y eut. En vain. Après le rejet de son pourvoi, L. Monin était susceptible d’être arrêté à bref délai. Le billet d’écrou avait été délivré par l’administration pénitentiaire mais le magistrat était introuvable. Nous étions en octobre 2021 et un mandat d’arrêt international a été délivré par la justice liégeoise.

C’est finalement à Paris que le sexagénaire a été agrafé le 22 février, sur base du mandat d’arrêt. Il fut incarcéré à la prison de Fresnes mais libéré le 9 mars, dans l’attente de la décision sur son extradition puisque le Dinantais refusait de revenir de son plein gré en Belgique.

Ce 9 mars, la défense avait bataillé ferme mais le procureur général de Paris s’était montré intraitable et s’en était tenu au strict respect des conditions de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Vu la pertinence des arguments soulevés par les avocats, les juges parisiens se sont donné une quinzaine de jours de réflexion, avant de trancher ce mercredi.

Suite en cassation. Mais à Paris, cette fois.