Les bénéfices de cet événement de charité dédié aux enfants atteints du cancer ou de la leucémie seront reversés à la recherche. Le rallye, d'une durée de 2 heures à 2h30, est ouvert à tout type de voitures. Quelque 110 places ont d'ores et déjà été achetées, mais les inscriptions restent ouvertes.

Le départ ne sera pas donné comme habituellement au Cinquantenaire à Bruxelles. Les participants effectueront une boucle autour de l'aérodrome de Namur-Temploux. Les places aux côtés des stars du rallye ne seront pas non plus mises aux enchères cette année, mais réservées pour des enfants. Plus de 25 voitures 100% électriques pilotées par des stars véhiculeront ainsi des enfants. La coordination du rallye des enfants sera assurée par l'association Ohana, qui travaille en étroite collaboration avec l'hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola.

Jean-Pol Piron, président du Kids' Rally, explique que le changement de nom a été décidé en accord avec RTL Belgique et le fonds de la recherche scientifique FNRS afin de recentrer l'événement sur les plus jeunes. "Depuis plus d'un an, nous vivons dans un monde étrange et nous voulons laisser cela derrière nous en organisant une grande fête à l'automobile, où l'électrique sera associé au thermique, tout en joignant l'utile à l'agréable en récoltant le plus de fonds possible pour la recherche pour les enfants dans cet endroit magique qu'est l'aérodrome de Namur-Temploux", a expliqué Jean-Pol Piron.

L'édition de 2020 avait été annulée en raison de la pandémie. Le site de l'aérodrome permet de garantir la sécurité sanitaire d'un événement d'une telle envergure. Il dispose de plus de 1.000 m2 couverts en cas de mauvais temps.

La journaliste sportive de RTL Anne Ruwet et Alexandre Bouglione parraineront cette édition 2021. Ils seront entourés de nombreuses stars comme les animatrices Julie Denayer et Joelle Scoriels, le présentateur météo Stephan Van Bellinghen, les comédiens Patrick Ridremont et Olivier Leborgne ainsi que les pilotes automobiles Ulysse De Pauw, Sarah Bovy et Nigel Bailly.

Une exposition de voitures électriques et de voitures de rêve sera proposée au public, ainsi que de multiples activités parmi lesquelles des baptêmes de l'air en planeur, des vols en hélicoptère, des envolées en montgolfière, des initiations et démonstrations avec des drones, ou encre à terre des tours en mini-karts et en trottinettes électriques. Une vente aux enchères proposera notamment d'acquérir une Fiat 500-e 100% électrique, un portrait au fusain de Jacky Ickx signé par le pilote automobile ou encore de remporter un dîner pour 8 personnes dans les ateliers de l'Officina Caira F1. Un cocktail refermera la journée.