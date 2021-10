Comme à l'accoutumée, le festival qui conjugue le futur au présent aura un volet dédié au grand public et un autre aux professionnels.

Côté grand public, le Kikk in Town sera l'occasion d'admirer gratuitement quelque 40 œuvres dans toute la capitale wallonne. Le public pourra notamment assister chaque jour à une performance de l'artiste allemande Stéphanie Luening au Théâtre de Verdure. Elle y présentera "Island of Foam", une peinture éphémère et colorée réalisée à partir de mousse.

Les amateurs pourront aussi découvrir et acquérir les dernières créations d'entrepreneurs belges et internationaux au Kikk Market. Celui-ci sera installé place d'Armes, au sein du nouveau Creative Village, qui comprendra un bar et un espace de networking dédié aux professionnels.

Le programme payant pour les professionnels a aussi été particulièrement soigné pour cette édition anniversaire. Parmi les conférenciers attendus au Théâtre de Namur, on trouve de grands noms tels Yvan Poupyrev, grand manitou du design, Alisson Killing, architecte ayant reçu le prix Pulitzer en 2021, ou encore Jer Thorp, artiste spécialisé dans les données en résidence au célèbre NY Times. Parallèlement, le Kikk Pro se déclinera également en workshops et masterclasses au sein du Creative Village.

La 10e édition du festival est complétée par des ateliers gratuits pour les enfants et adolescents, qui pourront s'initier à l'électronique ou encore à la programmation. Tout cela, sans oublier les Kikk Parties, des soirées festives ouvertes à toutes et tous, pour lesquelles de nombreuses surprises sont prévues en cette année spéciale.

Le Covid Safe Ticket sera requis pour la plupart des activités. Plus d'informations et programme complet disponibles via www.kikk.be.